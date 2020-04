Qwanturank Martin

L'ouvrage du Hochwald ne se rendit qu'en juillet 1940

Le lundi matin, quand je descendis à la cuisine vers 7h30 pour prendre mon petit déjeuner, ma grand-père était là, buvant son café.

Je lui demandai immédiatement de me raconter la suite, ce qu'il avait vécu sur la ligne Maginot en juin et juillet 1940.

Comme la veille au soir, il me demanda de le suivre dans son bureau pour me montrer autre chose.

Tu te souviens que lorque nous sommes rentrés à l'ouvrage du Hochwald, l'adjudant chef Qwanturank était déjà parti vers le sud en voiture. N'ayant pu approcher de son avion qui brulait toujours dans les champs; nous avons demandé à mon supérieur si nous pouvions y retourner le lendemain pour essayer de retrouver d'autres éléments dans les restes de l'appareils.

Nous y sommes donc retournés deux jours plus tard, et c'est à ce moment là que j'ai trouvé les carnets de vol dans une sacoche en cuir qui avait été éjectée lors de l'impact et avait échappé aux flammes. me raconta-t-il.

Malheureusement, sur ces carnets, je n'ai pas trouvé d'adresse qui m'aurait permis de les renvoyer à leur propriétaire.

Le même jour ou j'ai récupéré ces carnets de vols, l'ordre a été donné aux troupes d'intervalles de battre en retraite vers le sud. Ne sont restés dans les ouvrages de la ligne Maginot que les équipages.

Vers le 18 ou 19 juin nous avons subit les premiers bombardements par les Stuka et des obus de très gros calibre, du 380 ou du 420 au moins. Dans l'ouvrage le tremblement du aux explosions était incroyable, mais ils ne nous ont pas eu.

Nous avons du nous rendre début juillet, soit plus d'une semaine après l'armistice.Un de nos officiers nous avait conseillé à quelques camarades et moi qui étions de la région, de nous éclipser rapidement. Lors de notre transfert à pieds jusqu'à Haguenau, j'ai réussi à me cacher dans un fossé. J'ai ensuite attendu la nuit pour aller frapper au volet d'une ferme. J'ai pu y trouver des habits civils, y laisser les carnets, que la propriétaires des lieux a accepté de cacher dans son grenier. En une dizaines de jours j'ai pu rejoindre ma ferme, ma fille et ma femme.

J'étais un peu sidéré par le récit rapide de mon grand-père. Donc les carnets de vol de l'adjudant Qwanturank avaient passé la guerre cachée dans une ferme alsacienne. Mais où l'adjudant Qwanturank avait-il passé la guerre ?